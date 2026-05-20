Roma consolida il ruolo di hub congressuale internazionale
Roma si riconferma come il principale centro congressuale in Italia, rafforzando la propria posizione nel settore degli eventi internazionali. La città ospita numerosi eventi di rilievo, attirando professionisti da diversi Paesi e offrendo strutture moderne e ben attrezzate. La presenza di sedi dedicate, infrastrutture efficienti e un'ampia offerta di servizi contribuiscono a consolidare il ruolo di Roma come punto di riferimento per incontri e conferenze di livello mondiale.
Roma si conferma il principale hub congressuale italiano e uno dei riferimenti della meeting industry globale. È quanto emerge dal report “Country and City Rankings 2025”, pubblicato dall'International Congress and Convention Association (ICCA), la più autorevole organizzazione mondiale dedicata ai congressi associativi internazionali. In uno scenario globale caratterizzato da una crescente competizione tra destinazioni, nuovi equilibri nei mercati internazionali e una progressiva redistribuzione dei grandi congressi associativi, Roma si conferma la prima città italiana per numero di congressi ospitati, contribuendo in maniera determinante... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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