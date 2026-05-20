Roma consolida il ruolo di hub congressuale internazionale

Roma si riconferma come il principale centro congressuale in Italia, rafforzando la propria posizione nel settore degli eventi internazionali. La città ospita numerosi eventi di rilievo, attirando professionisti da diversi Paesi e offrendo strutture moderne e ben attrezzate. La presenza di sedi dedicate, infrastrutture efficienti e un'ampia offerta di servizi contribuiscono a consolidare il ruolo di Roma come punto di riferimento per incontri e conferenze di livello mondiale.

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