Investe con l' auto una coppia e poi accoltella il ragazzo Morto un 25enne

Nel pomeriggio a Bari Sardo, un ragazzo di 25 anni è stato investito e poi accoltellato da un uomo. La vittima si trovava con una ragazza quando è stato travolto dall'auto, che poi lo ha ferito con un coltello. L'aggressore si è dato alla fuga, lasciando la scena della violenza. La vittima è deceduta sul posto.

Tragedia nel pomeriggio a Bari Sardo, in Ogliastra, dove un ragazzo di 25 anni è stato ucciso in strada al termine di una violenta aggressione. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si trovava insieme a una ragazza quando sarebbe stato investito da un'auto. Cosa è successo L'uomo alla guida del veicolo, stando ai primi accertamenti, sarebbe poi sceso dall'auto e avrebbe colpito ripetutamente il 25enne con un coltello. Le ferite riportate si sono rivelate fatali e, nonostante il rapido intervento del personale del 118, per il giovane non c'è stato nulla da fare. Nell'aggressione è rimasta gravemente ferita anche la ragazza che era con la vittima. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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