Invasione di insetti chiudete porte e finestre

Da ilrestodelcarlino.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Decine di insetti, tra cui Ligeidi, sono stati segnalati in alcune abitazioni. Un rappresentante locale di un partito politico ha consigliato di tenere chiuse porte e finestre durante le ore di maggiore presenza degli insetti. Nessuna misura diversa è stata indicata. Le autorità non hanno ancora annunciato interventi ufficiali.

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Trovarsi in casa, o nelle sue pertinenze, decine di insetti, nello specifico Ligeidi "e sentirsi diredal Comune, che la soluzione è quella di tenere chiuse porte e finestre nelle ore di maggiore attività degli insetti", attacca il consigliere comunale e referente territoriale di Futuro Nazionale, Simone Mazzi. Oltre al caldo, quelli appena trascorsi non sono stati giorni facili per i residenti della località La Falda, a Montefiore Conca. Per limitare il fastidio, si legge nel profilo Facebook dell’amministrazione comunale, oltre che suggerire di tenere chiuse porte e finestre, l’ente suggerisce di "spegnere le luci esterne delle abitazioni (o ridurle al minimo), poiché questi insetti sono fortemente attratti dalle fonti luminose. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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