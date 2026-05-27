Una colonna di fumo nero si è sollevata nel porto in serata, visibile da diversi quartieri della città. Le autorità hanno invitato le persone a chiudere porte e finestre a causa delle particelle irritanti presenti nell’aria. L’incendio si è verificato su una nave ormeggiata nell’area portuale, generando una densa nuvola di fumo che ha raggiunto le zone circostanti. Non sono stati ancora forniti dettagli sulle cause dell’incendio o sui danni causati.

Una densa colonna di fumo nero si è alzata in serata dall’area portuale, visibile da diversi quartieri della città. L’incendio, divampato a bordo di una nave attraccata in banchina, ha fatto scattare immediatamente l’allarme e l’intervento dei soccorsi. Le fiamme si sono sviluppate mentre l’imbarcazione era ferma per lavori di manutenzione. Sul posto sono intervenuti rapidamente i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. A causa della nube di fumo, il Comune ha invitato i residenti delle aree più vicine al porto ad adottare misure precauzionali per tutelare la salute. L’incendio sulla nave GNV Phoenix. Il rogo è scoppiato intorno alle 18. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Incendio sulla nave nel porto, nube di fumo: “Particelle irritante, chiudete porte e finestre”

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EXPLOSIONES de CONTENEDORES provocan HUMO NEGRO TÓXICO en el PUERTO de BARCELONA

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