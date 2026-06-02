Un incendio ha interessato un capannone, causando l’intervento dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Non ci sono feriti segnalati, ma le autorità raccomandano ai cittadini di tenere chiuse porte e finestre a causa del rischio di inalazione di fumi tossici. La zona rimane sotto controllo e si attendono aggiornamenti sulle cause dell’incendio e sulle eventuali misure di sicurezza da adottare.

Resta alta l’attenzione dopo l’incendio che ha interessato l’area coinvolta dall’emergenza, nonostante le fiamme siano state ormai spente. Le amministrazioni locali invitano i cittadini ad adottare alcune misure precauzionali in attesa dei risultati delle verifiche ambientali. «Anche se al momento non abbiamo ancora l’evidenza di dover emettere ordinanze – ha dichiarato il sindaco – usiamo il buonsenso e teniamo le finestre chiuse soprattutto per chi si trova nelle vicinanze». Poco dopo è intervenuto anche il sindaco di Capannori, Giordano Del Chiaro, che attraverso un messaggio rivolto alla popolazione ha fornito una serie di indicazioni precauzionali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Incendio in un capannone, rischio per i cittadini: “Chiudete porte e finestre”

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Rutigliano, 30mila mq di capannone in fiamme. Una colonna di fumo alta 10 metri

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#Incendio in un #capannone a #Salanetti, l’ #invito del #sindaco: Tenete chiuse le #finestre x.com

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