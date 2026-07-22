Durante un'udienza alla Commissione Covid, il deputato di Fratelli d'Italia ha raccontato di aver chiesto al Ministero di visionare il piano pandemico, che fino a quel momento era stato mantenuto riservato, e i verbali della task force. Ha riferito di aver avuto un tentativo di blocco da parte di un funzionario, che avrebbe cercato di impedirgli l'accesso ai documenti.

Commissione Covid è stato il giorno dell'audizione del capogruppo alla Camera di FdI Galeazzo Bignami che ha ripercorso quei giorni concitati in cui chiese al Ministero di poter vedere il piano pandemico, tenuto fino a quel momento segreto, e i verbali della task force. Le opposizioni hanno disertato la Commissione perché a loro avviso è diventata uno strumento politico di FdI. Boccia sostiene che era inutile audirla perché non ha avuto un ruolo nella gestione dell'emergenza pandemica. Cosa risponde? «Chi ha ascoltato la mia audizione è libero di farsi una sua opinione». Ha voluto farsi audire con la formula della testimonianza. È una sfida... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Intervista a Bignami: "Arcuri provò a fermarmi sul piano pandemico"

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