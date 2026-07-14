Bignami in commissione Covid | dal piano pandemico segreto ai rapporti con la Cina

Galeazzo Bignami, commissario dimissionario di Fratelli d’Italia, sarà ascoltato presto dalla Commissione d’inchiesta sul Covid. Durante l’audizione, si discuterà del piano pandemico, definito “segreto”, e dei rapporti con la Cina. La riunione si avvicina e si attendono chiarimenti su questi temi.

Manca poco all'audizione di Galeazzo Bignami, commissario dimissionario di Fratelli d'Italia della Commissione d'inchiesta sul Covid. Una testimonianza che, per alcuni versi, ha già segnato uno spartiacque nei lavori di Palazzo San Macuto: il deputato di FdI, infatti, non appena è stato convocato dalla presidenza, ha rassegnato le proprie dimissioni da membro della Commissione, allo scopo proprio di essere audito. Ovvero ciò che Giuseppe Conte, anch'egli commissario, ancora non ha fatto: sebbene si stata stabilita una data per la sua audzione- il 4 agosto prossimo - e nonostante abbia dichiarato più volte di essere pronto alle dimissioni, l'ex Presidente del Consiglio non ha ancora seguito l'esempio del collega Bignami. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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