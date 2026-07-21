Covid Bignami in commissione contro Conte sul piano pandemico | Avevano un problema con la trasparenza E le opposizioni disertano

Notizia in breve

Galeazzo Bignami ha dichiarato che attivare il piano pandemico del 2006 avrebbe comportato un’autodenuncia. La sua audizione in commissione si è concentrata sulle decisioni del governo giallorosso e del ministero della Salute, guidato dall’allora ministro Speranza. Durante l’incontro, Bignami ha accusato il governo di avere problemi di trasparenza. Le opposizioni hanno scelto di non partecipare all’audizione.