Covid Bignami in commissione contro Conte sul piano pandemico | Avevano un problema con la trasparenza E le opposizioni disertano
Galeazzo Bignami ha dichiarato che attivare il piano pandemico del 2006 avrebbe comportato un’autodenuncia. La sua audizione in commissione si è concentrata sulle decisioni del governo giallorosso e del ministero della Salute, guidato dall’allora ministro Speranza. Durante l’incontro, Bignami ha accusato il governo di avere problemi di trasparenza. Le opposizioni hanno scelto di non partecipare all’audizione.
«Attivare il piano pandemico del 2006 avrebbe significato di fatto autodenunciarsi». Dopo settimane di polemiche con il leader del M5s Giuseppe Conte, Galeazzo Bignami si presenta davanti alla Commissione Covid per mettere sotto accusa il governo giallorosso e il ministero della Salute, allora guidato da Roberto Speranza. Lo fa da audito, dopo essersi dimesso da commissario, in una seduta semideserta. Pd, Movimento 5 Stelle, Avs e Italia Viva, infatti, danno forfait. «Di che cosa hanno paura? Che cosa hanno da nascondere?», attacca la meloniana Alice Buonguerrieri. La sfida a Conte dietro l’audizione di Bignami. «Vedere Fratelli d’Italia che... 🔗 Leggi su Open.online
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