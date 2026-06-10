Luis Henrique non ha convinto durante le ultime partite e potrebbe lasciare l’Inter. La sua possibile partenza potrebbe facilitare un’operazione di mercato legata a una nuova acquisizione. Il calciomercato estivo del club si sta concentrando molto sulla corsia destra, con diverse operazioni in corso. La società sta valutando le opzioni per rinforzare quella posizione, anche in caso di eventuali uscite.

Il calciomercato estivo dell’ Inter è partito in maniera decisamente intensa, soprattutto per quanto riguarda la corsia destra. Dopo cinque stagioni in nerazzurro, infatti, Denzel Dumfries è destinato a salutare Milano: il Real Madrid ha esercitato la clausola rescissoria da 20 milioni di euro, aprendo così un vuoto importante nell’organico di Cristian Chivu. La dirigenza interista, con Marotta e Ausilio in prima linea, si è già attivata per individuare il sostituto ideale. Il profilo più caldo è quello di Marco Palestra, ma la trattativa con l’Atalanta resta al momento in fase di stallo: il club bergamasco ha infatti respinto una prima proposta da 40 milioni di euro più 5 di bonus. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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© Forzainter.eu - Inter, Luis Henrique non ha convinto: il brasiliano potrebbe partire e sbloccare l’operazione Palestra

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Luis Henrique trova la prima rete con la maglia dellInter

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L’Inter offre 4x. L’Atalanta chiede 5x. Il vero valore sarà attorno ai 3x se non 2x. Noi però al momento siamo senza Dumfries senza Darmian e con Luis Henrique che ha preso solo insulti e Diouf che ha giocato in totale venti minuti e mezzo e dicono manco sar x.com

Luis Henrique potrebbe lasciare l'Inter quest'estate se le offerte fossero in linea con quelle ricevute a gennaio e non inferiori, l'Inter potrebbe essere aperta alla sua partenza. reddit

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