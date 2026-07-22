Il Tottenham ha ritirato la richiesta per Spence, aprendo a nuove opzioni per l’Inter. Al momento, Bellanova e Favasuli sono le alternative più accreditate, ritenute compatibili con la strategia della società, spesso orientata a valorizzare giovani talenti italiani. La scelta mira a rispondere alle esigenze tecniche e di bilancio del club, senza considerare altre piste internazionali. La decisione potrebbe influenzare le prossime mosse di mercato della squadra.

di Alberto Petrosilli La richiesta del Tottenham per Spence raffredda la pista inglese: Bellanova e Favasuli rappresenterebbero due idee in linea con la filosofia che ha spesso premiato Marotta. La decisione dell’ Inter di non affondare il colpo per Djed Spence appare, almeno per il momento, perfettamente coerente con la politica societaria degli ultimi anni. La valutazione del Tottenham, superiore ai 40 milioni di sterline (circa 47 milioni di euro ), è stata ritenuta eccessiva dai dirigenti nerazzurri, che hanno preferito continuare le proprie riflessioni piuttosto che lasciarsi trascinare da una richiesta fuori mercato. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Marotta ha sempre seguito una linea precisa. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Inter, niente Spence? Bellanova e Favasuli possono essere la vera alternativa nel segno della “via Marotta”

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