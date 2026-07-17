Mercato Inter Spence principale obiettivo | l’alternativa è il giovane Read

L'Inter sta puntando principalmente su Spence come rinforzo per le corsie esterne. In alternativa, il club considera il giovane Read come opzione secondaria. La società sta lavorando per completare il mercato in questa zona del campo. Gli aggiornamenti sul calciomercato dei nerazzurri continuano a essere seguiti da vicino.

Inter News 24 . Segui tutti gli aggiornamenti sui nerazzurri. Il calciomercato dell’Inter entra nel vivo per quanto riguarda il potenziamento delle corsie esterne. La dirigenza di Viale della Liberazione ha stabilito che la priorità assoluta è il rinforzo della fascia destra, un tassello considerato fondamentale per lo scacchiere tattico in vista della nuova stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club milanese sta vagliando con attenzione diversi profili per individuare l’erede ideale di Denzel Dumfries. ULTIMISSIME Spence in pole position per i nerazzurri. Il nome in cima alla lista dei desideri della Beneamata è quello di Djed Spence. 🔗 Leggi su Internews24.com

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Inter Add Djed Spence to Defensive Shortlist After Khalaili Deal Collapses

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Temi più discussi: Inter, c'è anche Spence per il ruolo di esterno. Le news di calciomercato; Spence, dal mancato riscatto del Genoa a un prezzo triplicato. Ecco perché l'Inter l'ha messo nel mirino; L'Inter incassa il sì di Spence: la trattativa con il Tottenham parte da 35 milioni; Spence costa molto, Romero troppo: per l'Inter potrebbero essere solo operazioni last minute di fine mercato.

Piero Ausilio è rimasto a Milano anche per seguire da vicino le operazioni di mercato. Djed Spence resta il principale candidato per rinforzare la fascia destra, ma in casa Inter non c’è l’intenzione di puntare tutto su un solo nome: la dirigenza sta infatti valuta x.com

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