Inter i segreti del ritiro | il nuovo ruolo di Diouf Pio già in forma top e le fonti del Danubio

L’Inter ha iniziato la preparazione estiva con un 3-5-2, modulo scelto per la stagione. Durante l’amichevole contro una squadra di settima divisione, Pio ha mostrato una condizione fisica già ottima. Diouf ha assunto un nuovo ruolo nel ritiro, mentre le fonti vicine al team indicano l’importanza del Danubio come possibile fonte di approvvigionamento per il mercato. La squadra si allena con attenzione, concentrandosi sulla tattica e sulla preparazione fisica.

L’Inter riparte dal 3-5-2, il modulo collaudato, la certezza tattica. Nella prima amichevole estiva contro i dilettanti dell’Aasen (settima divisione tedesca), Chivu ha ripreso da dove aveva lasciato la scorsa stagione anche se mancano diversi titolari e novità dal mercato, soprattutto sulla fascia destra dove si sono alternati prima Luis Henrique e poi Diouf. Nel secondo tempo del test si è visto Stankovic in regia. Il lavoro dell’Inter fin qui è molto intenso, molto fisico, tattico il giusto. Tanta corsa, tanti esercizi. Si inizia sempre con una prima parte in palestra e poi tutti in campo. Lì esercitazioni con e senza il pallone ma anche corsa e lavoro di resistenza con i pesi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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