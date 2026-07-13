L' Inter fa muro per il nuovo Pio | respinto l' assalto del Colonia

L'Inter ha respinto un’offerta del Colonia per il giovane attaccante italiano classe 2007, attualmente in forza alla Primavera. Il giocatore ha segnato sei gol in otto partite di Youth League e ha partecipato con l’Italia under 19. La società nerazzurra ha deciso di mantenere il calciatore nel proprio settore giovanile, rifiutando la proposta del club tedesco. Nessuna comunicazione ufficiale riguardo alla cifra offerta o alle trattative in corso.

C'è un ragazzo italiano che sta facendo parlare di sè. Si chiama Jamal Idrissou, attaccante classe 2007 della Primavera dell'Inter. Il giovane bomber è reduce da una stagione molto positiva con i nerazzurri, soprattutto in Youth League, dove ha messo a segno 6 gol in 8 presenze, e un buon europeo under19 con gli azzurri.Un rendimento che ha attirato l'interesse di diversi club (Wolfsburg e Brentford), in particolare del Colonia. I tedeschi hanno proposto un prestito da 700 mila euro con diritto di riscatto da 7 milioni per il baby talento dell'academy nerazzurra. Offerta rispedita al mittente: l'Inter punta molto sul ragazzo di Brescia per cui auspica un percorso alla "Pio Esposito". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Former Mother-in-Law Rejected the Gardener's Request; Kobra Was Left Helpless!

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