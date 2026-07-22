Djed Spence è stato escluso dalla lista dei giocatori considerati dall'Inter per rinforzare la fascia laterale. I nerazzurri, in cerca di un esterno dopo la partenza di Dumfries, hanno deciso di abbandonare la trattativa con il Tottenham. Al momento, quindi, Spence non rientra tra le opzioni disponibili per il club. Nessun dettaglio riguardo alle alternative prese in considerazione dall'Inter.

Djed Spence esce, per ora, dai radar dell'Inter. I nerazzurri, alla ricerca di un esterno dopo l'addio di Dumfries, hanno mollato la presa per l'esterno del Tottenham. La richiesta degli Spurs, forti anche della buon Mondiale giocato dall'inglese, ha spaventato i nerazzurri: 47 milioni di euro per l'ex Genoa sono troppi. Per questo il ds Ausilio ha riattivato altre piste, tra le quali quella che conduce a Guela Doué, esterno 23enne dello Strasburgo., Un profilo coerente con la filosofia di Oaktree, alla ricerca di calciatori giovani e forti, quindi rivendibili in futuro a un prezzo importante. Lo è un po' meno Nahuel Molina, 28enne dell'Atletico Madrid e accostato a tanti club di Serie A nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Inter, fuori un altro per la fascia: niente da fare per Spence, il motivo. Ecco le alternative

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