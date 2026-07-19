L'Inter ha programmato un incontro con il Tottenham per discutere del trasferimento di Djed Spence. Il giocatore, inglese di 25 anni, è attualmente in prestito e rappresenta un’opzione per rinforzare la fascia destra. La trattativa riguarda anche possibili alternative, anche se i dettagli specifici non sono stati resi pubblici. Spence, che ha appena concluso il suo primo Mondiale, ha attirato l’attenzione di diversi club.

Ieri è ufficialmente finito il primo, sorprendente Mondiale della vita di Djed Spence, freccia inglese nel cuore dell’Inter. Quando i britannici torneranno da Sua Maestà potranno mordersi le mani per come il ct Tuchel si è consegnato a Messi in semifinale, ma saranno felici per aver trovato un esterno totale di 25 anni. Uno che difende e attacca per i Tre Leoni, ma che vuole davvero tornare in Italia: non nel Golfo di Genova, ma nella Milano dei grattacieli. Adesso per l’Inter, in cerca affannata di un erede di Dumfries, è tempo di affrontare la pratica inglese una volta per tutte. Nel dettaglio, è necessario sedersi al tavolo col Tottenham... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Inter-Tottenham, ecco l'incontro per Spence. I dettagli e le alternative

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