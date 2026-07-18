Calciomercato Inter Spence non si sblocca? Ci sono già le alternative
L'acquisto di Spence dall'estero non si concretizza e il club ha individuato già altre opzioni sul mercato. Le trattative per rafforzare le fasce laterali continuano con diverse alternative pronte a essere valutate. Le operazioni sono ancora in corso, ma l’obiettivo di rafforzare la rosa tramite nuovi innesti si mantiene attuale. La società sta monitorando le possibilità per completare il reparto difensivo e offensivo laterale.
Inter News 24 . Segui tutti gli aggiornamenti sui nerazzurri. Il calciomercato dell’Inter entra nel vivo per quanto riguarda il rafforzamento delle corsie laterali. La dirigenza di Viale della Liberazione ha messo nel mirino Spence come nuovo obiettivo prioritario per la fascia destra. Dopo le recenti delusioni legate alle trattative per Palestra e Khalaili, la società vuole muoversi con estrema cautela. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club meneghino si trova in una fase di attenta valutazione, ma i tempi stringono e bisognerà prendere una decisione definitiva a breve. La strategia per Spence e il ruolo del Tottenham. 🔗 Leggi su Internews24.com
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Domanda per i più esperti: ma #Spence e #Doue sono davvero tanto più forti di #NortonCuffy? Per età, prezzo e conoscenza del campionato, non avrei dubbi su chi puntare. #Inter #Calciomercato x.com
Passione Inter. . NON MI DO UNA RISPOSTA! Qualcuno mi sa spiegare cosa del mercato Inter? #PassioneInter #Inter #FCIM #Amala #calciomercato facebook
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