Calciomercato Inter Spence non si sblocca? Ci sono già le alternative

Notizia in breve

L'acquisto di Spence dall'estero non si concretizza e il club ha individuato già altre opzioni sul mercato. Le trattative per rafforzare le fasce laterali continuano con diverse alternative pronte a essere valutate. Le operazioni sono ancora in corso, ma l’obiettivo di rafforzare la rosa tramite nuovi innesti si mantiene attuale. La società sta monitorando le possibilità per completare il reparto difensivo e offensivo laterale.