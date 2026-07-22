Sono state installate 16 fototrappole per monitorare il lupo coinvolto in un episodio di aggressione a una bambina ad Arrone. Le operazioni di coordinamento per la cattura dell’animale continuano, con l’obiettivo di individuare e intercettare il predatore. Le fototrappole sono state posizionate nelle aree ritenute più a rischio, in modo da raccogliere immagini utili all’identificazione e al successivo intervento. La situazione rimane sotto sorveglianza.

TERNI Proseguire l’attività di coordinamento delle operazioni da attuare per la cattura del lupo che, nei giorni scorsi, ha visto coinvolta una bambina in un’ aggressione ad Arrone. Una nuova riunione, presieduta dalla prefetta Antonietta Orlando, si è tenuta a Palazzo Bazzani, con il sindaco di Arrone Fabio Di Gioia, i vertici delle forze di polizia, i servizi faunistica venatoria e sanità veterinaria della Regione Umbria, nonché il servizio veterinario della Usl Umbria 2 e la presidente dell’Associazione Wild Umbria. Nel corso dell’incontro, fa sapere la Prefettura, è stato fatto il punto sugli esiti delle attività poste in essere finora dalla task force attivata dalla prefetta il 10 luglio scorso, all’indomani dell’avvistamento dell’animale selvatico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Installate 16 fototrappole

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Setting a Camera Trap Properly

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