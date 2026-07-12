Quindici fototrappole sono state posizionate nel territorio dopo l'aggressione di giovedì sera a una bambina di quattro anni, che stava mangiando un gelato sul prato di un impianto sportivo. La piccola è stata morsa da un lupo durante questa uscita. Le telecamere sono state installate per cercare di catturare l'animale e monitorare la situazione.

Quindici fototrappole in tutto il territorio per individuare il lupo che nella serata di giovedì ha aggredito una bambina di quattro anni che mangiava un gelato seduta sul prato degli impianti sportivi di Arrone. La piccola, per fortuna, non ha riportato gravi conseguenze: è tornata a casa dall’ospedale, dove è stata subito condotta e medicata, la stessa sera. Ieri mattina il sopralluogo con gli addetti dell’associazione Wild Umbria, concessionaria del servizio di recupero della fauna selvatica, i carabinieri forestali, il sindaco Fabio Di Gioia e l’assessore regionale Thomas De Luca e l’installazione degli apparecchi. "Continua l’attività di monitoraggio: il nostro obiettivo resta quello di catturare l’animale rispettando tutte le normative vigenti", assicura il primo cittadino di Arrone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bambina aggredita dal lupo. Installate quindici fototrappole

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