Parco giochi di Villa Maria | installate nuove giostrine

Nel parco di Villa Maria, situato in via Grotti a Nocera Inferiore, sono state sostituite alcune vecchie giostre con nuove installazioni. L’intervento riguarda l’area dedicata ai bambini, dove sono state posizionate diverse strutture di gioco. La sostituzione delle giostrine è stata completata di recente, rendendo il parco più accessibile e sicuro per i visitatori più giovani. Questa operazione fa parte di un intervento di riqualificazione dell’area verde.

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Sono state sostituite e installate nuove giostre nel parco di Villa Maria, in via Grotti a Nocera Inferiore. Prosegue il lavoro di sistemazione dei parchi giochi comunali per renderli sempre più sicuri, moderni ed efficienti per bambini e famiglie. Nei prossimi giorni gli interventi continueranno.🔗 Leggi su Salernotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Martinsicuro: nuovi giochi e arredi nel parco di Villa Rosa? Cosa sapere Martinsicuro installa nuovi giochi e pavimentazione antitrauma nel parco di via Filzi. Borgomanero, al parco di Villa Marazza un pomeriggio di giochi all'aperto e laboratoriSabato 16 maggio il parco di Villa Marazza a Borgomanero ospita la giornata del gioco libero all'aperto. Argomenti più discussi: Parco giochi di Villa Maria, installate nuove giostrine; Borgomanero, al parco di Villa Marazza un pomeriggio di giochi all'aperto e laboratori; Eventi segnalati dai Comuni; Festa delle Famiglie al parco di Villa Maccaferri a Ozzano dell'Emilia. Parco, scivoli e altalene a nuovo. Villa Severi finalmente riarredata. I giochi mirati per fasce d’etàVilla Severi torna a splendere. Il grande parco cittadino si presenta oggi con un volto rinnovato, grazie a un intervento di riqualificazione che ha puntato sulla qualità dei materiali, sulla ... lanazione.it