Parco giochi di Villa Maria | installate nuove giostrine
Nel parco di Villa Maria, situato in via Grotti a Nocera Inferiore, sono state sostituite alcune vecchie giostre con nuove installazioni. L’intervento riguarda l’area dedicata ai bambini, dove sono state posizionate diverse strutture di gioco. La sostituzione delle giostrine è stata completata di recente, rendendo il parco più accessibile e sicuro per i visitatori più giovani. Questa operazione fa parte di un intervento di riqualificazione dell’area verde.
Sono state sostituite e installate nuove giostre nel parco di Villa Maria, in via Grotti a Nocera Inferiore. Prosegue il lavoro di sistemazione dei parchi giochi comunali per renderli sempre più sicuri, moderni ed efficienti per bambini e famiglie. Nei prossimi giorni gli interventi continueranno.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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