Sabato sulle Mura si terrà un'infiorata che mira a stabilire un record mondiale. L'evento coinvolge un percorso di quattro chilometri, con l’obiettivo di battere il record attuale contro un’équipe proveniente dal Messico. La manifestazione si svolge lungo le mura storiche della città, che saranno decorate con disegni floreali di grande estensione. L’evento è organizzato per tentare di raggiungere un nuovo record ufficiale, con la partecipazione di numerosi artisti e volontari.

Lucca, 22 luglio 2026 – La sfida è nientemeno che contro il Messico. Ma le credenziali ci sono tutte per vincere grazie anche allo splendore – e alla lunghezza – delle nostre Mura che sabato ospiteranno l’infiorata da Guinness World of Records. Oltre 4 chilometri di tappeti monumentali che saranno in versione maxi anche sui baluardi dalle 6 del mattino – inizio dell’allestimento – fino alle 18-20 (quando sarà ultimato), probabilmente visibile ancora fino a mezzanotte, e nei baluardi anche oltre. Il “Festival Arti Effimere Guinness Edition Lucca 2026”, punta a mostrare le capacità artistiche di associazioni provenienti da tutta Italia che nei quadri fioriti rappresenteranno il nostro territorio: dai Comics al Pucciniano alla Rocca al Ponte del diavolo alle Camelie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Infiorata da record sulle Mura, la super sfida mondiale: “Quattro chilometri per vincere”

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