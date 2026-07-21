Infiorata di 4 chilometri sulle Mura Lucca sfida il record del mondo
Il 22 agosto sulle Mura di Lucca si svolgerà il “Festival Arti Effimere Guinness Edition Lucca 2026”. L’evento prevede la creazione di un tappeto di oltre 4 chilometri, dedicato alla storia, alle tradizioni e all’arte della zona. L’obiettivo è stabilire un record mondiale nel Guinness World Records. La manifestazione coinvolge artisti e volontari che realizzeranno l’opera temporanea, che sarà visibile lungo le mura storiche della città.
Lucca, 21 luglio 2026 - Si terrà il 22 agosto sulle Mura di Lucca il “ Festival Arti Effimere Guinness Edition Lucca 2026”, un evento che punta ad entrare nel Guinness World of Records attraverso la realizzazione di un tappeto monumentale di oltre 4 chilometri incentrato su storia, tradizione ed arte di Lucca e provincia. La manifestazione, curata dall’Associazione Tappeti di Segatura di Camaiore, è stata presentata a Palazzo Orsetti dall’assessore al turismo del Comune di Lucca Remo Santini, dal presidente della Provincia di Lucca Marcello Pierucci, dall’assessore alla cultura del Comune di Camaiore Claudia Larini, dall’amministratore unico di Lucca Crea Nicola Lucchesi e dal presidente dell’Associazione Tappeti di Segatura di Camaiore Massimiliano Turba. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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