infiorata di 4 chilometri sulle mura lucca sfida il record del mondo

Notizia in breve

Il 22 agosto sulle Mura di Lucca si svolgerà il “Festival Arti Effimere Guinness Edition Lucca 2026”. L’evento prevede la creazione di un tappeto di oltre 4 chilometri, dedicato alla storia, alle tradizioni e all’arte della zona. L’obiettivo è stabilire un record mondiale nel Guinness World Records. La manifestazione coinvolge artisti e volontari che realizzeranno l’opera temporanea, che sarà visibile lungo le mura storiche della città.