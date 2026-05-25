Dopo aver conquistato il quarto titolo consecutivo, il pilota italiano è diventato il favorito per vincere il Mondiale a 19 anni. Le quote di scommessa sono crollate, indicando una forte fiducia nelle sue possibilità di successo. La sua giovane età lo rende uno dei più giovani campioni nella storia della competizione. La stagione si avvicina alla fase decisiva e le scommesse riflettono l’interesse degli scommettitori verso la sua possibile vittoria.

Dopo il quarto successo consecutivo, il giovane pilota bolognese è diventato il grande favorito per il titolo mondiale piloti: Russel il principale rivale Quattro successi di fila nei primi cinque Gran Premi della stagione: nessuno come Kimi Antonelli nella storia della Formula 1, soprattutto all'età di 19 anni. Il giovane pilota bolognese, adesso, diventa il grande favorito per la successione a Lando Norris, campione del mondo in carica. E allora scopriamo le quote Kimi Antonelli vincente mondiale piloti Formula 1 che si concluderà il 6 dicembre ad Abu Dhabi. Chi pensava che fosse fuoco di paglia o una mina vagante del momento, dovrà ricredersi dopo il trionfo nel Gran Premio del Canada. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kimi da record: può vincere il Mondiale a 19 anni? Crollano le quote

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#F1 #Formulatecnica #KimiAntonelli guida il mondiale nella stagione 2026 con 100 punti dopo quattro round. L'italiano eguaglia il record di #Rosberg del 2016 e punta a diventare il campione più giovane della storia Link articolo formulatecnica.it/2026/05/f x.com

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