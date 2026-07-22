Indonesia recuperati due corpi dopo il naufragio di un traghetto

Da lapresse.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le autorità indonesiane hanno continuato le operazioni di ricerca dopo aver trovato due corpi a bordo del traghetto affondato mercoledì nelle acque orientali. La nave passeggeri KM Nurul Salsa si è capovolta, portando al recupero di due persone decedute. Le ricerche sono ancora in corso per individuare eventuali dispersi e recuperare altri corpi o sopravvissuti. La priorità resta il ritrovamento di eventuali superstiti e la messa in sicurezza delle zone interessate.

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Le autorità dell’Indonesia hanno esteso le operazioni di ricerca e soccorso dopo il ritrovamento di due corpi a bordo della nave passeggeri KM Nurul Salsa, affondata lo scorso mercoledì nelle acque orientali indonesiane. L’imbarcazione, con 78 persone tra passeggeri ed equipaggio, era affondata a causa di un guasto al motore vicino alle isole Selayar, nella provincia di Sulawesi Meridionale. Al momento è stata confermata una vittima, mentre 16 persone risultano ancora disperse. Oltre 200 soccorritori, insieme a militari, polizia e pescatori, stanno partecipando alle ricerche, che hanno già permesso di trovare alcuni superstiti. Questo... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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