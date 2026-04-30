Migranti nuovo naufragio sulle coste libiche Recuperati 17 corpi

Da tv2000.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo naufragio si è verificato al largo delle coste libiche, portando al recupero di 17 corpi senza vita. Le operazioni di soccorso sono state portate avanti dalle autorità locali, che hanno rinvenuto i cadaveri in mare. Al momento non ci sono dettagli su eventuali sopravvissuti o sulle circostanze dell’incidente. La notizia si aggiunge a una serie di incidenti simili avvenuti nelle ultime settimane nella stessa area.

Ennesimo naufragio al largo delle coste libiche, dove sono stati recuperati in mare i corpi senza vita di 17 persone. Ad Ortona, nel pomeriggio, è arrivata la nave Life Support con a bordo 68 migranti. Servizio di Alessandra Camarca TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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