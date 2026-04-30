Migranti nuovo naufragio sulle coste libiche Recuperati 17 corpi

Un nuovo naufragio si è verificato al largo delle coste libiche, portando al recupero di 17 corpi senza vita. Le operazioni di soccorso sono state portate avanti dalle autorità locali, che hanno rinvenuto i cadaveri in mare. Al momento non ci sono dettagli su eventuali sopravvissuti o sulle circostanze dell’incidente. La notizia si aggiunge a una serie di incidenti simili avvenuti nelle ultime settimane nella stessa area.

Ennesimo naufragio al largo delle coste libiche, dove sono stati recuperati in mare i corpi senza vita di 17 persone. Ad Ortona, nel pomeriggio, è arrivata la nave Life Support con a bordo 68 migranti. Servizio di Alessandra Camarca TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Migranti, nuovo naufragio sulle coste libiche. Recuperati 17 corpi Migranti, nuovo naufragio sulle coste libiche. Recuperati 17 corpi Notizie correlate Leggi anche: Migranti, naufragio in acque libiche: 32 superstiti, 80 dispersi. Recuperati due cadaveri Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Migranti, nuovo naufragio sulle coste libiche. Recuperati 17 corpi; Migranti, nuova tragedia al largo della Libia; Migranti, naufragio nelle acque libiche: oltre 70 dispersi. Arcivescovo Perego (Migrantes Cei): l’Europa alzi gli occhi sul Mediterraneo (I. Smirnova); Dalla Libia lungo la nuova rotta greca: 17 migranti morti. Migranti, naufragio nel Mediterraneo: le immagini della Sea Watch VIDEONuovo naufragio di migranti nel Mediterraneo, in acque Sar della Libia. Il bilancio momentaneo è di 71 dispersi e 32 superstiti. Ieri Sea Bird 2 si è trovato sulla ... ilgazzettino.it “TI AUGURO DI ESSERE VIOLENTATA DA UNO STRANIERO”, insulti all’assessora Valente di Manfredonia. Bufera durante la seduta sui migranti - facebook.com facebook Cosa succede ai minori migranti quando arrivano nel nostro Paese Nell'articolo analizziamo come funziona il sistema di accoglienza in Italia, quali sono i diritti dei #MSNA, cosa accade al compimento dei 18 anni e quali sono le principali criticità. x.com