Nel naufragio di un traghetto avvenuto tra sabato e domenica al largo delle coste della Guyana sono stati recuperati i corpi di 27 persone. L’incidente si è verificato durante la notte e si è concluso con il recupero di tutte le vittime. La nave si trovava nell’oceano Atlantico, vicino alla costa del paese sudamericano. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente o sul numero totale di persone a bordo.

Sono stati recuperati i corpi di 27 persone morte nel naufragio di un traghetto avvenuto nella notte tra sabato e domenica al largo delle coste della Guyana, un paese nell’America del Sud che si affaccia sull’oceano Atlantico. Circa altre 80 persone sono ancora disperse, mentre 69 sono state soccorse. La nave si chiamava MV Barima e dai documenti risultava che ci fossero 133 persone a bordo, ma il governo ha stimato che ce ne fossero in realtà 179. Le ricerche delle persone mancanti sono ancora in corso, mentre è stata aperta un’indagine per capire le cause dell’incidente. Il ministro dei Lavori pubblici del paese ha detto che il capitano e almeno un altro membro dell’equipaggio sono risultati positivi alla cannabis e sono stati quindi fermati dalla polizia. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Sono stati recuperati i corpi di 27 persone morte nel naufragio di un traghetto avvenuto sabato in Guyana

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