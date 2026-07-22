Indisciplinati in strada | le multe aumentano ma gli incassi no

Nel primo semestre di quest’anno, gli agenti della polizia locale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa hanno rilevato oltre 3.000 violazioni al codice della strada. Nonostante l’aumento delle multe, gli incassi derivanti dalle sanzioni sono diminuiti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La maggior parte delle infrazioni riguarda eccessi di velocità e divieti di sosta. I controlli sono stati intensificati in diverse zone della città, ma i ricavi non sono cresciuti di conseguenza.

Empoli, 22 luglio 2026 – Nel primo semestre di quest’anno, gli agenti della polizia locale dell’ Unione dei Comuni Empolese Valdelsa hanno accertato violazioni al codice della strada per un totale di 3.273.541,81 euro, dei quali poco più di 128mila per il mancato rispetto dei limiti di velocità. È quanto si evince dal report pubblicato dall’Unione dei Comuni un paio di giorni fa, che specifica inoltre come nel medesimo periodo di tempo preso in esame siano stati incassati dall’ente sanzioni per 1.876.770,89 (includendo anche quelle elevate in precedenza). Cifre che fotografano un trend in crescita rispetto ai comportamenti non corretti al volante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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