Tra gennaio e giugno, nelle zone tra Olimpica e Portuense sono state emesse più di 125.000 multe tramite autovelox. La città conta oltre 1,8 milioni di veicoli, circa 677 ogni mille abitanti, e quasi 400.000 tra moto e scooter, il parco auto e moto più grande d’Italia. Nonostante questo, l’incasso derivante dalle multe con autovelox si colloca al dodicesimo posto in Italia.

Ha il parco auto e moto più grande d’Italia - oltre 1,8 milioni di auto (677 ogni mille abitanti) e quasi 400mila fra moto e scooter -, ma nella classifica degli incassi delle multe fatte con gli autovelox oggi la Capitale è solo al dodicesimo posto. Un risultato a sorpresa, certificato da un ulteriore crollo degli introiti nelle casse del Comune provenienti dalle contravvenzioni sulle violazioni dei limiti di velocità fra il 2024 e il 2025, passati da 4,8 a 2,3 milioni (-52%). Gli apparecchi funzionano, sono a norma, almeno quelli di competenza comunale all’interno dell’area urbana (escluso il Raccordo anulare, l’hinterland e il litorale,... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Autovelox, giù gli incassi (Roma al 12°posto in Italia) ma fra Olimpica e Portuense oltre 125mila multe in 6 mesi

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