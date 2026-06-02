Nel 2025, le multe per eccesso di velocità rilevate dagli autovelox sono diminuite rispetto all’anno precedente. Tuttavia, Firenze si conferma prima in Italia per incassi derivanti da sanzioni stradali. La città registra il più alto totale di multe pagate, anche se il numero complessivo di infrazioni è in calo. Le autorità locali hanno evidenziato una riduzione nelle violazioni, mentre gli introiti da multe rimangono elevati rispetto ad altre città italiane.

Nel 2025 le multe stradali elevate tramite autovelox hanno subito una battuta d’arresto, con i proventi delle principali città italiane diminuiti del -8,9% rispetto all’anno precedente. Nel 2025 le principali 20 città italiane (ad eccezione di Napoli che alla data del 31 maggio non aveva ancora presentato la documentazione) hanno incassato 56,5 milioni di euro grazie alle sanzioni elevate tramite strumenti di controllo elettronico della velocità, l’8,9% in meno (-5,5 milioni) rispetto gli incassi del 2024, che erano pari a 62,1 milioni di euro – analizza il Codacons. In testa alla classifica delle città con le maggiori entrate da autovelox c’è Firenze, che lo scorso anno ha incassato 19,7 milioni di euro, mentre al secondo posto sale il comune di Bologna, con 9,2 milioni di euro. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Segui gli aggiornamenti su Firenze.

© Firenzepost.it - Autovelox: multe in calo nel 2025, ma Firenze prima in Italia per incassi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Multe stradali il nuovo grisbì per gli enti locali: nel 2025 incassati 1,9 miliardi

Notizie e thread social correlati

Multe con l’autovelox, proventi in calo in tutta Italia: a Palermo incassi per 4,2 milioniNel 2025 i proventi delle multe autovelox in Italia sono diminuiti dell’8,9% rispetto all’anno precedente.

Multe a Roma, nel 2025 calano gli incassi ma la Capitale è seconda in ItaliaNel 2025, Roma si conferma come la seconda città italiana per entrate derivanti da multe.

Temi più discussi: Multe in calo di mezzo milione; Treviglio, super autovelox in azione: multe anche a chi telefona o è alla guida senza cintura; Abbattuto l’autovelox di viale Cavina in un incidente stradale; Terlizzi, sulla strada provinciale 231 legittime le multe con l’autovelox: il Tribunale ribalta le sentenze.

Nel 2025, le multe stradali rilevate mediante autovelox hanno registrato un calo, con i proventi delle principali città italiane diminuiti dell'8,9% rispetto all'anno precedente. Questi dati emergono da uno studio condotto dal Codacons, basato sulle... x.com

Nel 2025 calano i proventi da autovelox nelle principali città: 56,5 milioni , -8,9% sul 2024 reddit

Autovelox, aumentano le multe in Italia: Milano e Bologna sul podio, crolla Roma. La classifica completa delle cittàNel corso dell'anno si è registrato un calo medio del 8,9% negli incassi complessivi degli autovelox in tutta Italia. Questa inversione di tendenza è legata soprattutto ... leggo.it

Multe autovelox, incassi in calo del 9% per i Comuni italiani nel 2025Nel 2025, le multe da autovelox nelle città italiane hanno generato proventi in calo dell' 8,9%. Il Codacons ha rilevato che venti città (esclusa Napoli) hanno incassato 56,5 milioni, contro i 62,1 ... it.blastingnews.com