In India, persone da diverse regioni hanno ordinato cibo tramite app di consegna per i manifestanti del movimento “Cockroach” a Nuova Delhi. I giovani coinvolti chiedono le dimissioni del ministro dell’Istruzione dopo la fuga di notizie sui testi d’esame. La consegna di generi alimentari è avvenuta in sostegno ai partecipanti alla protesta. Nessuna altra informazione è stata fornita sui numeri o sui dettagli delle consegne.

Persone provenienti da tutta l’ India hanno ordinato cibo tramite app di consegna a domicilio per i manifestanti del movimento “Cockroach”, guidato dai giovani, a Nuova Delhi, che hanno chiesto le dimissioni del ministro dell’Istruzione indiano Dharmendra Pradhan a seguito della fuga di notizie sui testi d’esame. Lunedì la polizia ha utilizzato gas lacrimogeni e manganelli per impedire ai sostenitori di marciare verso il Parlamento, mentre sembra ci sia un’apertura del governo per fare un primo passo verso un dialogo con i leader del movimento. Il partito Cockroach, o partito degli Scarafaggi, è nato a maggio dopo che il presidente della Corte Suprema aveva paragonato alcuni giovani disoccupati agli “scarafaggi” durante un’udienza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - India, popolazione manda generi alimentari ai manifestanti di “Cockroach”

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