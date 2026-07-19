Un team internazionale ha visitato un ospedale pediatrico a Leopoli, firmando un protocollo di cooperazione sanitaria. Sono stati consegnati apparecchiature mediche e generi alimentari di prima necessità, raccolti dal sistema sanitario toscano, in particolare da due aziende sanitarie regionali. La consegna fa parte di una missione in Ucraina, volta a fornire supporto all’ospedale locale.

L’incontro all’ospedale pediatrico di Leopoli, la firma di un protocollo per dar vita ad un progetto di cooperazione sanitaria, la consegna di attrezzature sanitarie chieste dal nosocomio ucraino e raccolte dal sistema sanitario toscano, in particolare dall’ Asl Toscana Centro e dall’ Asl Toscana Sud Est. E poi il sorriso e la gioia dei bambini che hanno accolto l’arrivo degli aiuti umanitari al campo di sfollati di Mariapolis e Chernivtsi e che per magia, in un attimo, hanno dissolto la fatica del viaggio e la lunga attesa consumata tra le frontiere di Polonia e Ucraina. Un passaggio di confine non semplice, perché sono servite ore ed ore... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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© Corrieretoscano.it - Missione in Ucraina, consegnati apparecchi medicali e generi alimentari e di prima necessità

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