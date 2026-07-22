L'arbitro Anthony Taylor si è ritirato dopo aver diretto 831 partite, tra cui 432 in Premier League. Durante la carriera ha officiato due finali di FA Cup, una di Coppa di Lega e una del Community Shield, oltre alla finale di Supercoppa UEFA nel 2020. Taylor aveva 47 anni e ha deciso di smettere dopo più di vent'anni nel ruolo.

A 47 anni e dopo 831 direzioni di gara in carriera, di cui 432 in Premier League, si ritira l'arbitro Anthony Taylor. Due finali di FA Cup, una di Coppa di Lega e una del Community Shield, oltre che una finale di Supercoppa Uefa nel 2020. Nonostante ciò, molti tifosi lo ricordano per una partita in particolare., 31 maggio 2023, l'arbitro Taylor viene designato per arbitrare la finale di Europa League tra Siviglia e Roma: la gara corre sul filo dei nervi fino al minuto 81, quando un pallone calciato da Matic all'interno dell'area di rigore finisce sul braccio di Fernando. L'episodio lascia da subito qualche dubbio. Proteste vibranti della panchina giallorossa e di José Mourinho, ma per Taylor è tutto regolare. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Incubo dei romanisti, ma anche dei tedeschi: si ritira l'arbitro Anthony Taylor

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