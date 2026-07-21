Anthony Taylor, arbitro inglese di 47 anni, si ritira dall’arbitraggio. Con una carriera lunga, è ricordato in Italia per aver diretto la finale di Europa League tra Roma e Siviglia nel 2023, decisioni che hanno suscitato molte proteste da parte dei tifosi romanisti e di Mourinho. Taylor ha annunciato il ritiro, spiegando di aver sentito troppa pressione e di aver deciso di farsi da parte. L’arbitro lascia il campo con un percorso segnato da contestazioni.

Fischietto e cartellini in soffitta per Anthony Taylor, 47enne arbitro inglese di lungo corso noto in Italia per aver diretto la finale di Europa League tra Roma e Siviglia del 2023 con una serie di decisioni discutibili e fortemente contestate dai tifosi giallorossi e da Josè Mourinho, ai tempi mister dei capitolini. Al punto che, dopo il match, il tecnico portoghese si presentò nel parcheggio sotterraneo della Puskas Arena di Budapest, apostrofando Taylor come una “fot..ta disgrazia” e criticando anche il designatore Uefa, Roberto Rosetti. Taylor ha deciso di ritirarsi, motivando così la sua scelta: “Arbitrare ai massimi livelli è stato un immenso privilegio, ma la pressione è intensa e l’attenzione costante. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Anthony Taylor si ritira, l’arbitro “incubo” dei tifosi romanisti: “Troppa pressione, è il momento di farsi da parte”

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