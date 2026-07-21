Si ritira l' arbitro Taylor ' incubo dei romanisti' | Pressione intensa e attenzione costante

Da iltempo.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Roma, 21 lug. (Adnkronos) - L'arbitro di calcio inglese Anthony Taylor ha annunciato il suo ritiro con effetto immediato, una volta terminati i Mondiali 2026, sottolineando l'impatto dell'intensa pressione del ruolo. Taylor, 47 anni, ha avuto una carriera ventennale, con 831 partite, la sua ultima delle quali è stata la vittoria per 1-0 della Spagna contro il Portogallo negli ottavi di finale dei Mondiali, il 6 luglio. Prima di diventare arbitro professionista, lavorava come agente penitenziario ed è stato inserito per la prima volta nella lista della Football League all'inizio della stagione 2006-07. La promozione in Premier League è arrivata nel 2010, dove ha diretto 432 partite della massima serie inglese e ha arbitrato tutte le principali finali di coppa nazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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