Roma, 21 lug. (Adnkronos) - L'arbitro di calcio inglese Anthony Taylor ha annunciato il suo ritiro con effetto immediato, una volta terminati i Mondiali 2026, sottolineando l'impatto dell'intensa pressione del ruolo. Taylor, 47 anni, ha avuto una carriera ventennale, con 831 partite, la sua ultima delle quali è stata la vittoria per 1-0 della Spagna contro il Portogallo negli ottavi di finale dei Mondiali, il 6 luglio. Prima di diventare arbitro professionista, lavorava come agente penitenziario ed è stato inserito per la prima volta nella lista della Football League all'inizio della stagione 2006-07. La promozione in Premier League è arrivata nel 2010, dove ha diretto 432 partite della massima serie inglese e ha arbitrato tutte le principali finali di coppa nazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Si ritira l'arbitro Taylor 'incubo dei romanisti': "Pressione intensa e attenzione costante"

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