Un tir carico di pollame si è ribaltato sull’autostrada A7 tra Binasco e Assago, causando la morte di polli e galline. L’incidente si è verificato intorno alle 2 e ha provocato la chiusura della carreggiata verso Milano. Un autotrasportatore è rimasto gravemente ferito. La circolazione è rallentata e si sono verificati disagi nel traffico.

Milano, 22 luglio 2026 – Polli e galline morti, un autotrasportatore gravemente ferito e disagi alla circolazione. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto verso le 2.30 della notte tra martedì e mercoledì, lungo l'Autostrada A7, alle porte di Milano. L’incidente. Dalle prima informazioni, per cause ancora in corso di accertamento, un camion che trasportava animali vivi, in particolare pollame, si è ribaltato improvvisamente mentre percorreva un tratto in curva, perdendo gran parte del carico sulla carreggiata. L'impatto si è verificato nel tratto compreso tra Binasco e Assago, in direzione Milano, a ridosso della Barriera di Milano Ovest. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Incidente sull’autostrada A7 tra Binasco e Assago, tir con pollame si ribalta: chiusa carreggiata verso Milano

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INCIDENTE TERRIBILE SULL'AUTOSTRADA! Camion Coinvolti e Chiusura Totale!

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