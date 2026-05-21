Incidente a Villar Dora | tir carico di macerie si ribalta in carreggiata disagi
Un incidente si è verificato questa mattina a Villar Dora, quando un tir carico di macerie è finito in equilibrio instabile e si è ribaltato sulla carreggiata. L’episodio ha causato disagi al traffico e la chiusura di alcune corsie per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno delimitato l’area e gestito la viabilità. Nessuna informazione è stata ancora diffusa sulla presenza di feriti.
Un tir carico di macerie si è ribaltato nella mattinata di oggi, giovedì 21 maggio 2026, a Villar Dora. L'incidente si è verificato all'altezza della rotonda che collega l'ex strada statale 24 (denominata in quel tratto via Cuminie) con la strada per la borgata Torre del Colle e via Sant'Ambrogio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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