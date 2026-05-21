Incidente a Villar Dora | tir carico di macerie si ribalta in carreggiata disagi

Un incidente si è verificato questa mattina a Villar Dora, quando un tir carico di macerie è finito in equilibrio instabile e si è ribaltato sulla carreggiata. L’episodio ha causato disagi al traffico e la chiusura di alcune corsie per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno delimitato l’area e gestito la viabilità. Nessuna informazione è stata ancora diffusa sulla presenza di feriti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui