Incidente sull' A7 dove un camion carico di polli si è ribaltato vicino al casello di Milano animali in fuga

Da virgilio.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un camion carico di polli si è ribaltato sull’A7 vicino al casello di Milano. Il conducente è rimasto ferito e portato in ospedale con codice giallo. Durante l’incidente, alcuni animali sono scappati dal veicolo. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione. Non si segnalano altre persone coinvolte o danni a strutture stradali. La viabilità sulla carreggiata è stata temporaneamente rallentata.

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C’è stato un nuovo incidente sull’A7, dove un camion che trasportava un carico di polli si è ribaltato nei pressi del casello di Milano. Il conducente del veicolo, rimasto ferito nel ribaltamento, è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Chiusa temporaneamente un’intera carreggiata dell’autostrada Genova-Milano, con forti ripercussioni sul traffico: alcuni animali, dopo l’incidente, hanno iniziato a scorrazzare in strada ma diversi volatili sono morti nel ribaltamento del tir. L'incidente del camion carico di polli sull'autostrada A7 Ferito il conducente del tir nell'incidente sull'A7 Genova-Milano Chiusa una... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Ennesimo INCIDENTE: camion con POLLI si ribalta in autostrada

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