Oggi alle 17 sulla Fipili, all’altezza del chilometro 60+400 a Cascina, si è verificato un incidente tra due auto. L’incidente ha causato una temporanea paralisi del traffico in direzione mare, creando lunghe code e disagi per gli automobilisti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non sono stati resi noti dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte. La circolazione è rimasta bloccata per alcune ore, con ripercussioni anche sulla viabilità adiacente.

PISA – Un altro pomeriggio di passione per la circolazione oggi, 22 luglio 2026, sulla Fipili. Intorno alle 17 si è verificato un incidente a Cascina, all’altezza del chilometro 60+400, che ha paralizzato il traffico in direzione Mare. Secondo le prime informazioni, nello scontro fra più auto una si sarebbe intraversata sulla carreggiata, bloccando entrambe le corsie e provocando una lunga coda già prima dell’uscita di Cascina. Sul posto stanno intervendo la polizia stradale e i mezzi di soccorso. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Incidente sulla Fipili: scontro fra auto a Cascina, traffico nel caos in direzione Mare

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