Oggi, intorno alle 16, un’auto si è ribaltata sulla Fipili, poco prima dell’uscita di Pontedera, causando il blocco del traffico in direzione mare. L’incidente ha provocato disagi significativi sulla viabilità, con le auto ferme e code che si sono formate nel tratto interessato. Nessuna informazione è stata fornita sui feriti o sulle cause dell’incidente. La polizia e i soccorsi sono intervenuti per gestire la situazione e ripristinare la circolazione.

PISA – Grossi disagi per il traffico oggi, 10 luglio 2026, sulla Fipili. Poco dopo le 16 un incidente ha mandato in crisi la viabilità sulla Fi-Pi-Li, in direzione mare, poco prima dell’uscita di Pontedera. Secondo le prime informazioni, un’auto si sarebbe ribaltata in corsia di sorpasso, bloccando la carreggiata e causando notevoli rallentamenti. La presenza del veicolo capovolto ha reso necessario l’intervento dei soccorsi e delle pattuglie per la gestione della sicurezza e del traffico. Agli automobilisti diretti verso il mare e’ consigliato uscire anticipatamente a Montopoli, dove la viabilità risulta più scorrevole. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Incidente sulla Fipili: auto si ribalta a Pontedera, traffico bloccato in direzione Mare

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