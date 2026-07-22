Un incidente mortale si è verificato oggi pomeriggio a Pizzighettone, in provincia di Cremona. Poco prima delle 16, un ciclista di 72 anni stava percorrendo via Ceradello quando è stato investito da un camion. L’impatto ha causato la morte dell’uomo sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il ciclista non c’è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa temporaneamente per le verifiche.

Pizzighettone (Cremona) – Incidente mortale questo pomeriggio, poco prima delle 16, a Pizzighettone, in provincia di Cremona. Un ciclista di 72 anni, mentre pedalava lungo via Ceradello, è stato travolto e ucciso da un camion. All'arrivo del 118 per l'uomo non c'era più niente da fare e i sanitari ne hanno constatato la morte sul posto. Sull'incidente indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incidente mortale a Pizzighettone: ciclista di 72 anni travolto e ucciso da un camion

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