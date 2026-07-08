Un ciclista è stato investito e ucciso da un camion mentre pedalava a Bagheria, vicino Palermo. Secondo le prime ricostruzioni, un autocarro per il trasporto di materiali edili avrebbe investito la vittima. L’incidente è ancora sotto indagine. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il ciclista non c’è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa temporaneamente per i rilievi.

Un ciclista è morto in un incidente stradale a Bagheria, alle porte di Palermo. La prima ricostruzione Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio delle autorità, un grande autocarro, adibito al trasporto di materiali edili, avrebbe travolto il ciclista. L'impatto è stato fatale e la vittima è deceduta sul colpo. I rilievi delle forze dell'ordine Sul posto i carabinieri e sei agenti della Polizia municipale. Il personale della Municipale è stato impegnato nella gestione della viabilità e dei rilievi. La salma della vittima era sotto il mezzo pesante, in attesa del completamento dei rilievi scientifici necessari a stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Ciclista travolto e ucciso da un camion: tragedia alle porte di Palermo

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BIMBO DI 11 ANNI INVESTITO E UCCISO DA UN CAMION DEI RIFIUTI

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Incidente a Bagheria, ciclista travolto e ucciso da un camion all'ingresso della città ift.tt/6sgSA0o x.com

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