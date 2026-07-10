Un ciclista di 75 anni è morto questa mattina in un incidente lungo la strada provinciale 100 a Carceri di Santa Caterina d'Este. Secondo quanto ricostruito, l'uomo è stato travolto da un furgone mentre stava sorpassando un camion fermo. L’impatto è stato fatale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per il ciclista non c’è stato nulla da fare. La polizia sta verificando le cause e la dinamica dell’incidente.

SANTA CATERINA D'ESTE (PADOVA) - Un ciclista di 75 anni, Dionigi Spiandorello di Ponso, è morto questa mattina, venerdì 10 luglio, lungo la strada provinciale 100, a Carceri di Santa Caterina d'Este in un incidente stradale. La ricostruzione L'uomo è morto sul colpo nell'impatto con un'auto avvenuto in via Braggio, intorno alle 10. Secondo una prima ipotesi, il ciclista si sarebbe scontrato frontalmente con un furgone proveniente dal senso opposto di marcia. L'anziano stava superando un camion fermo sul ciglio della strada. Un urto violentissimo, che non ha lasciato scampo al 75enne. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma per l'anziano non c'era ormai più nulla da fare: ai soccorritori non è rimasto che constatare il decesso. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Ciclista travolto e ucciso da un furgone mentre sorpassa un camion fermo. Dionigi muore a 75 anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ciclista travolto e ucciso da un camion: tragedia alle porte di PalermoUn ciclista è stato investito e ucciso da un camion mentre pedalava a Bagheria, vicino Palermo.

Ciclista muore travolto da un camion: tragedia davanti al centro commercialeUn ciclista di 31 anni ha perso la vita nel pomeriggio di oggi in un incidente stradale avvenuto in via Santa Maria a Cubito, vicino al centro...

Temi più discussi: Incidente a Bagheria, ciclista travolto e ucciso da un camion all'ingresso della città; Ciclista 79enne travolto e ucciso da un'auto nel Pordenonese; Ancora senza nome il ciclista investito a Cervignasco; Ciclista travolto e ucciso da un camion nel Cuneese: tragedia a Saluzzo.

Ciclista travolto e ucciso da un furgone mentre sorpassa un camion fermoSANTA CATERINA D'ESTE (PADOVA) - Un ciclista di 75 anni è morto questa mattina, venerdì 10 luglio, lungo la strada provinciale 100, a Carceri di Santa Caterina ... ilgazzettino.it

Incidente a Bagheria, ciclista travolto e ucciso da un camion all'ingresso della città ift.tt/6sgSA0o x.com

Investito e ucciso in bici sulla Circumvallazione di Napoli alla rotonda di Mugnano: traffico bloccatoIncidente stradale alla rotonda di Mugnano di Napoli della Circumvallazione esterna: ciclista investito, resta incastrato sotto auto e muore ... fanpage.it

Ennesimo incidente in Veneto, muore un motociclista nel Veronese reddit