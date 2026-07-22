Un incidente si è verificato ieri mattina alla cava 173 ‘Gioia Piastrone’ nel bacino di Colonnata. Un operaio di 49 anni è stato colpito a una gamba da una scaglia staccatasi durante le operazioni di lavoro. L’uomo è stato trasportato al Noa per le cure mediche.

Ancora un infortunio sul lavoro alle cave. L’incidente si è verificato nelle prime ore della mattinata di ieri alla cava 173 ‘Gioia Piastrone’, nel bacino di Colonnata, dove un operaio di 49 anni è rimasto ferito a una gamba durante alcune operazioni di lavoro. Un incidente che ha fatto temere il peggio, ma che si è concluso senza conseguenze irreparabili: il lavoratore è stato trasportato al Noa in codice giallo per lo schiacciamento di una tibia. L’allarme è scattato poco dopo le 7, con l’uomo colpito a una gamba da un masso in caduta. Immediata la richiesta di soccorso, con l’attivazione dell’automedica di Fantiscritti, dell’ambulanza infermieristica India di Colonnata, della polizia e con l’arrivo dell’elisoccorso Pegaso 3. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incidente alle cave. Si stacca una scaglia. Operaio finisce al Noa

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