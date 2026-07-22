Incidente alle cave Si stacca una scaglia Operaio finisce al Noa

Da lanazione.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un incidente si è verificato ieri mattina alla cava 173 ‘Gioia Piastrone’ nel bacino di Colonnata. Un operaio di 49 anni è stato colpito a una gamba da una scaglia staccatasi durante le operazioni di lavoro. L’uomo è stato trasportato al Noa per le cure mediche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ancora un infortunio sul lavoro alle cave. L’incidente si è verificato nelle prime ore della mattinata di ieri alla cava 173 ‘Gioia Piastrone’, nel bacino di Colonnata, dove un operaio di 49 anni è rimasto ferito a una gamba durante alcune operazioni di lavoro. Un incidente che ha fatto temere il peggio, ma che si è concluso senza conseguenze irreparabili: il lavoratore è stato trasportato al Noa in codice giallo per lo schiacciamento di una tibia. L’allarme è scattato poco dopo le 7, con l’uomo colpito a una gamba da un masso in caduta. Immediata la richiesta di soccorso, con l’attivazione dell’automedica di Fantiscritti, dell’ambulanza infermieristica India di Colonnata, della polizia e con l’arrivo dell’elisoccorso Pegaso 3. 🔗 Leggi su Lanazione.it

incidente alle cave si stacca una scaglia operaio finisce al noa
© Lanazione.it - Incidente alle cave. Si stacca una scaglia. Operaio finisce al Noa
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Incidente sul lavoro nelle cave di Carrara: operaio resta schiacciato sotto una lastra di marmo, è feritoUn operaio è rimasto ferito martedì all’alba in una cava di Carrara, dove è stato schiacciato da una lastra di marmo.

Incidente a scuola, si stacca una finestra e colpisce un bambinoUn incidente si è verificato in una scuola quando una finestra si è staccata e ha colpito un bambino di 12 anni.

Temi più discussi: Incidente alle cave. Si stacca una scaglia. Operaio finisce al Noa; Incidente alle cave, 51enne in elisoccorso all’Ospedale delle Apuane; Incidente sul lavoro nelle cave di Carrara: operaio resta schiacciato sotto una lastra di marmo, è ferito; Tragedia in una cava, operaio schiacciato da un rullo: E' morto per salvare un collega.

incidente alle cave siIncidente alle cave. Si stacca una scaglia. Operaio finisce al NoaNel bacino di Colonnata un manovale è rimasto ferito schiacciato a una gamba. Sul posto l’automedica, l’ambulanza India, polizia ed elisoccorso Pegaso. lanazione.it

Incidente alle cave, 51enne in elisoccorso all’Ospedale delle ApuaneL'allarme è scattato alle 7 nel bacino di Colonnata. La vittima ha subito un trauma da schiacciamento a una gamba. noitv.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web