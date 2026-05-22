Incidente a scuola si stacca una finestra e colpisce un bambino

Da milanotoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato in una scuola quando una finestra si è staccata e ha colpito un bambino di 12 anni. Il ragazzino è stato raggiunto dalla finestra caduta, riportando ferite leggere. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno prestato assistenza al giovane e hanno verificato le sue condizioni. La finestra interessata è stata rimossa, e sono in corso verifiche sulla sicurezza dell’edificio. Nessun altro studente è rimasto coinvolto nell’incidente.

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Un ragazzino di 12 anni è rimasto leggermente ferito dopo essere stato travolto da una finestra che ha ceduto all’interno dell’edificio scolastico. È successo all’interno della scuola secondaria di primo grado “Trevisani” di via Cesalpino 40 a Milano (zona Crescenzago).Tutto è accaduto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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