Incidente sul lavoro nelle cave di Carrara | operaio resta schiacciato sotto una lastra di marmo è ferito

Da corrierefiorentino.corriere.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un operaio è rimasto ferito martedì all’alba in una cava di Carrara, dove è stato schiacciato da una lastra di marmo. L’incidente si è verificato nel bacino marmifero di Colonnata, in provincia di Massa Carrara. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato l’uomo in ospedale. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

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Nuovo incidente sul lavoro in cava: è successo all’alba di martedì a Gioia Piastrone, nel bacino marmifero di Colonnata, in provincia di Massa Carrara. Attorno alle 7, per ragioni ancora da ricostruire con esattezza, un uomo di 49 anni è rimasto ferito gravemente ad una gamba, dopo esser rimasto vittima di un trauma da schiacciamento da parte di una lastra di marmo. Non appena scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari inviati dalla centrale operativa del 118, che hanno optato per l’intervento anche da parte dell’elisoccorso Pegaso, visto il luogo impervio dell’incidente e le difficoltà logistiche nel raggiungerlo. Il cavatore, rimasto sempre cosciente, è stato poi trasportato in codice giallo all’ospedale Apuane di Massa, per essere sottoposto a tutti gli accertamenti clinici del caso. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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