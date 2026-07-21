Incidente sul lavoro nelle cave di Carrara | operaio resta schiacciato sotto una lastra di marmo è ferito

Notizia in breve

Un operaio è rimasto ferito martedì all’alba in una cava di Carrara, dove è stato schiacciato da una lastra di marmo. L’incidente si è verificato nel bacino marmifero di Colonnata, in provincia di Massa Carrara. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato l’uomo in ospedale. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.