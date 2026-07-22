A Sassari, un ragazzo di 25 anni è morto dopo essere stato investito e poi accoltellato. La stessa vicenda ha coinvolto una giovane, rimasta ferita. Secondo quanto riferito dalla centrale del 118, i due camminavano a Barisardo, in Ogliastra, quando sono stati travolti da un’auto. Non sono stati forniti dettagli sull’identità delle persone coinvolte o sulle circostanze precise dell’incidente.

A Sassari un ragazzo di 25 anni è morto dopo essere stato prima investito e poi accoltellato. Ferita una giovane che era con lui. Secondo quanto segnalato dalla centrale del 118 della provincia sarda, i due stavano camminando a Barisardo, in Ogliastra, quando sono stati travolti da un’auto. Il conducente è sceso dal veicolo e ha accoltellato più volte il ragazzo. Immediato l’intervento della medicalizzata di Tortolì e dell’ elisoccorso dell’ Areus. I sanitari hanno praticato a lungo le manovre di rianimazione sul 25enne, ma il giovane è deceduto. La ragazza, che ha riportato un trauma agli arti inferiori, è stata stabilizzata e trasportata d’urgenza all’ ospedale di Cagliari. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Incidente a Sassari: investe due ragazzi e ne accoltella uno. Muore un 25enne

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