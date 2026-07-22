Un incendio divampato nella notte ha reso inabitabile una palazzina di tre piani in via Marina, a Porto Sant’Elpidio. Le fiamme hanno interessato l’intero stabile, che è stato dichiarato inagibile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Non ci sono notizie di feriti. L’edificio, che era stato trasformato in un alloggio di fortuna, è stato dichiarato inagibile dalle autorità competenti.

Porto Sant’Elpidio (Fermo), 22 luglio 2026 – Un incendio sviluppatosi nella notte appena trascorsa, ha interessato una palazzina di tre piani in via Marina, rendendo completamente inagibile l’edificio. Le fiamme sono scaturite al piano terra, mentre il fumo si è incanalato lungo la tromba delle scale, raggiungendo anche l’ultimo piano e interessando l’intero stabile. L’allarme è scattato intorno all’una, quando alcuni residenti delle abitazioni vicine hanno notato la presenza del fumo e hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale di Fermo, impegnati nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza fino alle 6 del mattino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incendio nell’appartamento trasformato in tugurio: edificio dichiarato inagibile

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