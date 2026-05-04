Una perdita d' acqua fa scoprire un appartamento in condizioni di estremo degrado a Torino Barriera di Milano | dichiarato inagibile

Un appartamento situato in via Nomaglio 11 a Torino è stato dichiarato inagibile nel pomeriggio di ieri, domenica 3 maggio 2026, a causa di una perdita d'acqua che ha portato alla scoperta di condizioni di grave degrado. La perdita ha evidenziato problemi di igiene e sanità all’interno dell’immobile. La decisione di dichiarare l’appartamento inagibile è stata presa dalle autorità competenti.

Un appartamento privato nella palazzina di via Nomaglio 11 a Torino è stato dichiarato inagibile per gravi motivi igienico-sanitari nel pomeriggio di ieri, domenica 3 maggio 2026. L'intervento è scattato a causa di una perdita d'acqua che aveva raggiunto perfino il marciapiedi sottostante. Il.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Orrore in un caseggiato a Torino Madonna di Campagna: sette cani (mamma e sei cuccioli) scoperti in condizioni di estremo degradoA marzo 2026 gli agenti delle volanti e del commissariato San Donato della polizia di Stato sono intervenuti all’interno di uno stabile abbandonato... Fiamme in una pelletteria, edificio dichiarato inagibileSesto Fiorentino (Firenze), 30 aprile 2026 – Incendio questa mattina intorno alle 6,30 a Sesto Fiorentino, in via dei Cattani. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Auto nel canale a Villareggia: paura alle curve della Rocca; L’automotive perde un altro pezzo: i coreani di Hanon spostano in Cina la linea più preziosa. Tremano in 500. Ventimiglia, salta una conduttura dell’acqua in largo Torino: disagi per il trafficoVentimiglia – Traffico paralizzato a causa di una perdita della condotta idrica in Largo Torino. L’intervento di ripristino da parte di Rivieracqua ha costretto i tecnici a bloccare l'erogazione ... ilsecoloxix.it