Fiamme in appartamento edificio dichiarato inagibile dopo l' intervento dei Vigili del fuoco

Da perugiatoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le fiamme sono divampate questa mattina in un appartamento al secondo piano di un edificio di cinque piani in via Velino, a Foligno. I Vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l’incendio e hanno evacuato l’intera palazzina. L’edificio è stato dichiarato inagibile e messo sotto sequestro. Nessuna persona è rimasta ferita. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare.

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Mattina di paura oggi a Foligno, dove un incendio è divampato all'interno di un appartamento situato al secondo piano di un condominio di cinque piani in via Velino. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Vigili del fuoco del Comando di Perugia, con le squadre del Distaccamento di Foligno. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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