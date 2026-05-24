Fiamme in appartamento edificio dichiarato inagibile dopo l' intervento dei Vigili del fuoco
Le fiamme sono divampate questa mattina in un appartamento al secondo piano di un edificio di cinque piani in via Velino, a Foligno. I Vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l’incendio e hanno evacuato l’intera palazzina. L’edificio è stato dichiarato inagibile e messo sotto sequestro. Nessuna persona è rimasta ferita. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare.
Mattina di paura oggi a Foligno, dove un incendio è divampato all'interno di un appartamento situato al secondo piano di un condominio di cinque piani in via Velino. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Vigili del fuoco del Comando di Perugia, con le squadre del Distaccamento di Foligno. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Piacenza24 - Incendio in un appartamento, i vigili del fuoco soccorrono un cane
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