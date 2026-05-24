Fiamme in appartamento edificio dichiarato inagibile dopo l' intervento dei Vigili del fuoco

Notizia in breve

Le fiamme sono divampate questa mattina in un appartamento al secondo piano di un edificio di cinque piani in via Velino, a Foligno. I Vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l’incendio e hanno evacuato l’intera palazzina. L’edificio è stato dichiarato inagibile e messo sotto sequestro. Nessuna persona è rimasta ferita. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare.