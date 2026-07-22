incendio minaccia il centro abitato a santo stefano quisquina sgomberate oltre 100 persone

Un incendio di grandi dimensioni, alimentato dal vento di scirocco, ha interessato il centro abitato di Santo Stefano Quisquina. Le fiamme si sono estese rapidamente, portando all’evacuazione di oltre 100 persone in via precauzionale. Le autorità hanno disposto lo sgombero per mettere in sicurezza i residenti, mentre le squadre di soccorso sono intervenute sul posto per tentare di domare le fiamme.

Un incendio di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina (Agrigento). Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. Sono in arrivo canadair della forestale, ma a preoccupare in maniera particolare è un deposito di ossigeno, la clinica Ignazio Attardi, una stazione di rifornimento e una fabbrica di giochi d’artificio. Più squadre di vigili del fuoco stanno, in questi minuti, presidiando proprio queste aree. Sono in arrivo pompieri anche dai distaccamenti di Sciacca e Canicattì, oltre a rinforzi di carabinieri e polizia. Il sindaco Francesco Cacciatore:... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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Incendio minaccia cittadina dell'Agrigentino, sgomberate oltre 100 persone

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