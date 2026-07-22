Un incendio di vaste proporzioni, alimentato dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, nell'Agrigentino. Le fiamme si sono estese rapidamente, costringendo le autorità a evacuare oltre 100 persone in via precauzionale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per contenere il rogo e gestire l'emergenza. Nessuna informazione su eventuali feriti o danni materiali.

Un incendio di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina (Agrigento). Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. Sono in arrivo canadair della forestale, ma a preoccupare in maniera particolare è un deposito di ossigeno, la clinica Ignazio Attardi, una stazione di rifornimento e una fabbrica di giochi d'artificio. Più squadre di vigili del fuoco stanno, in questi minuti, presidiando proprio queste aree. Sono in arrivo pompieri anche dai distaccamenti di Sciacca e Canicattì, oltre a rinforzi di carabinieri e polizia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Incendio minaccia cittadina dell'Agrigentino: sgomberate oltre 100 persone

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